Согласно заявлению Голиковой, российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса, что стало заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этой инфекции.

с чего всё началось

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ выделили более 100 штаммов новой инфекции. Она уточнила, что в настоящее время разрабатывается более 25 вариантов вакцины. По последним данным, в стране зафиксировали более 746 тысяч случаев заражения COVID-19.

Эпидемиолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РФ

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