Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЭпидемиолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РФ

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ выделили более 100 штаммов новой инфекции. Она уточнила, что в настоящее время разрабатывается более 25 вариантов вакцины. По последним данным, в стране зафиксировали более 746 тысяч случаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось

Вирусолог объяснил, откуда в России 100 штаммов коронавируса

Согласно заявлению Голиковой, российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса, что стало заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этой инфекции.
Говорит Москва09:06

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Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России

Российская газета10:44

Вирусолог заявил, что обнаружение 100 штаммов коронавируса неудивительно

Газета.Ru11:31

Вирусолог объяснил, откуда в России появились 100 штаммов коронавируса

РИА Новости10:44

Объяснено нахождение 100 штаммов коронавируса в России

РЕН ТВ12:40

Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Комсомольская правда10:30

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

Lenta.ru09:53

Вирусолог объяснил, откуда в России 100 штаммов коронавируса

Говорит Москва09:06
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Армия и оружие

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
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Общество

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
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Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений.
Известия 09:05
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru 10:09
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Общество

Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе

Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
49
Футбол

«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара

"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
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Армия и оружие

В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
2
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
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Происшествия

Москвич признан виновным в вымогательстве липовой взятки в 20 млн

Суд установил, что мужчина с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладел 310 тыс. долларов (около 20 млн рублей).
Mockva.ru 14:04
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Происшествия

Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье

Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
49
Общество

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
2
Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
355
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
11
Общество

Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы

Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
1
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Происшествия

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новости 13:33
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Гаджеты

Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20

Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 вчера в 13:25
2
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
36
Общество

Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко

Газета.Ru 06:38
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Общество

Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян

Альтштейн заключил, что победы над коронавирусом можно ждать лишь после того, как в России не будет зафиксировано ни одного зараженного.
Live24 13:26
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
15
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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