Коронавирус
Общественная служба новостейЭпидемиолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в РФ
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ выделили более 100 штаммов новой инфекции. Она уточнила, что в настоящее время разрабатывается более 25 вариантов вакцины. По последним данным, в стране зафиксировали более 746 тысяч случаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось
Согласно заявлению Голиковой, российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса, что стало заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этой инфекции.Говорит Москва09:06
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Армия и оружие
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений.
Известия 09:05
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе
Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM 07:45
Футбол
«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара
"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Армия и оружие
В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Происшествия
Москвич признан виновным в вымогательстве липовой взятки в 20 млн
Суд установил, что мужчина с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладел 310 тыс. долларов (около 20 млн рублей).
Mockva.ru 14:04
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Общество
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Гаджеты
Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20
Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Газета.Ru 06:38
Общество
Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян
Альтштейн заключил, что победы над коронавирусом можно ждать лишь после того, как в России не будет зафиксировано ни одного зараженного.
Live24 13:26
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10