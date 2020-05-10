Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.

с чего всё началось

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риски заражения короанвирусом при нахождении человека в открытых водоемах.

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