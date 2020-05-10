Коронавирус
РЕН ТВЭпидемиолог оценил шансы заражения коронавирусом в водоемах
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риски заражения короанвирусом при нахождении человека в открытых водоемах.
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Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.Российская газета01:30
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В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом при купании в реке
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