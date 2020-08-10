Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Смотрите также
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
СК Беларуси возбудил уголовные дела за насилие против милиции
Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии
Асмус и Чадов обменялись признаниями в любви в соцсетях
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Красноперов назвал катастрофу MH17 актом агрессии против РФ
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Новое обновление Windows удалило автопоиск драйверов
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии
Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
В Крыму за сутки 48 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки выявили 694 заболевших COVID-19
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее, чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.В источнике
С чего всё началось
Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса
Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
Подробнее о событии