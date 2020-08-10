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РБК
РБК

Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее, чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

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Lenta.ru

Названы сроки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru18:50
РБК

Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

РБК22:04
Комсомольская правда

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Комсомольская правда21:29
РИА Новости

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

РИА Новости21:59
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Эксперт: В холодный сезон болеть коронавирусом будут тяжелее

Росбалт22:59
RT на русском

Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

RT на русском19:49

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
Союзное Вече03:32
7

Певица Земфира даст концерт на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

Певица Земфира будет хэдлайнером музыкальной программы Гран-при России "Формулы-1", которое пройдет в Сочи на трассе в Олимпийском парке, сообщается в пресс-релизе промоутера соревнований АНО "РОСГОНКИ".
РИА Новости03:24

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
7

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
7

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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