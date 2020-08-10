Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее, чем те, кто заразился летом. Об этом заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, передает RT.