Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
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Фаворов: маски придется носить еще два года. Осенью в мире может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции, предположил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.В источнике
С чего всё началось
Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса
Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
RT на русскомвчера в 11:55
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