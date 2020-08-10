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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Фаворов: маски придется носить еще два года. Осенью в мире может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции, предположил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.В источнике
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RT на русском

Эпидемиолог — о дальнейшем развитии пандемии коронавируса

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире. Так считает доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
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