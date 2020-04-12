Коронавирус

iReactoriReactorЭпидемиолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Китае

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что пик коронавирусной пандемии во всем мире начнется через две недели. Однако новая волна в Китае маловероятна. Наньшань подчеркнул, что пандемия развивается во всех странах по-своему.
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Коронавирус в Китае: эпидемиолог оценил возможность второй волны

News.ru01:08

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

РИА Новостивчера в 23:00

Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае

Lenta.ru00:41

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны эпидемии COVID-19 в Китае

Невские Новости00:00

Врач оценил возможность второй волны коронавируса в Китае

Life.ruвчера в 23:33

Эпидемиолог оценил вероятность нового распространения коронавируса в Китае

REGNUMвчера в 23:27

Эпидемиолог оценил вероятность новой вспышки COVID-19 в Китае

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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,1K
Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
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Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
91
Здоровье

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова

Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,5K
Происшествия

Потерявшегося мальчика с самокатом нашли запертым в магазине Бердска

«Предварительно установлено, что мальчик, оставшись без присмотра, уехал на общественном транспорте в Бердск, где зашел в магазин и, спрятавшись, остался там после закрытия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
НДН.инфо 00:46
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
13
Общество

Абэ показал, как он проводит время на самоизоляции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, как он проводит время в режиме самоизоляции.
РЕН ТВ 02:35
Шоу-бизнес

Актриса Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

Известия 01:59
Общество

В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
367
Здоровье

В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача

В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн вчера в 08:50
8
Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
39
Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
15
Общество

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
46
Общество

Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»

«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
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Происшествия

Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
42
Технологии

В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом

В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
23
Авто

Появились фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
5
Политика

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
25
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
623
Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
172
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
1,3K
Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
103
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
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