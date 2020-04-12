Коронавирус
iReactorЭпидемиолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Китае
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что пик коронавирусной пандемии во всем мире начнется через две недели. Однако новая волна в Китае маловероятна. Наньшань подчеркнул, что пандемия развивается во всех странах по-своему.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Здоровье
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Происшествия
Потерявшегося мальчика с самокатом нашли запертым в магазине Бердска
«Предварительно установлено, что мальчик, оставшись без присмотра, уехал на общественном транспорте в Бердск, где зашел в магазин и, спрятавшись, остался там после закрытия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
НДН.инфо 00:46
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Общество
Абэ показал, как он проводит время на самоизоляции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, как он проводит время в режиме самоизоляции.
РЕН ТВ 02:35
Общество
В Москве устроят масштабную дезинфекцию
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн вчера в 08:50
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Общество
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»
«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
Происшествия
Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии
При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
Технологии
В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом
В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Авто
Появились фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
Политика
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
RT на русском вчера в 21:17
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Известия вчера в 16:43
Общество
Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса
Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32