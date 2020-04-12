Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. Он отметил, что риск завоза и распространения заболевания из стран Европы, Америки и Юго-Восточной Америки есть.

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Общество В Мурманской области увеличилось число заражённых CoViD-19 За прошедшие сутки у 61 человек подтверждён результат теста на коронавирус, сообщает Оперштаб Мурманской области.

Общество В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19 Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Футбол Бывшая девушка Унаи Эмери: «Он называл меня колдуньей после увольнения из «Арсенала» Саша Райт в интервью The Sun рассказала о романе с бывшим главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, с которым рассталась в сентябре 2019 года.

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 774

Наука Причина появления новых вирусов раскрыта Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу. 123

Энергетика Мексика и США договорились сократить добычу нефти В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. 43

Происшествия В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 28

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Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 32

Общество Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 651

Общество Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram. 218

Политика Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter. 356