Коронавирус
Мой БрянскЭпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. Он отметил, что риск завоза и распространения заболевания из стран Европы, Америки и Юго-Восточной Америки есть.
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Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:38
Общество
В Мурманской области увеличилось число заражённых CoViD-19
За прошедшие сутки у 61 человек подтверждён результат теста на коронавирус, сообщает Оперштаб Мурманской области.
Мурманский вестник 03:39
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19
Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество
Впервые за сутки в России число заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек
Впервые в России суточный прирост по выявлению новых случаев коронавируса в 52 регионах превысил 2 тысячи.
Комсомольская правда 03:49
Футбол
Бывшая девушка Унаи Эмери: «Он называл меня колдуньей после увольнения из «Арсенала»
Саша Райт в интервью The Sun рассказала о романе с бывшим главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, с которым рассталась в сентябре 2019 года.
Спорт-Экспресс 03:02
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Происшествия
В иркутской колонии после бунта заключенных вспыхнул пожар
Конфликт между несколькими заключенными и сотрудником колонии начался в минувший четверг, 9 апреля.
Город55.ру вчера в 03:22
Общество
Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону
Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и сам заполнит все необходимые данные для цифрового пропуска.
Российская газета 01:12
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 10 апреля в 23:27
Общество
Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами
Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa вчера в 05:46
Энергетика
Мексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа 10 апреля в 09:00
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 7,8 тысячи человек
За сутки в Москве выявили еще 1 124 случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших увеличилось до 7 822.
ТВ Центр 10 апреля в 03:58
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
Десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировали в Новосибирской области, общее число выросло до 38, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Число пациентов с коронавирусом на Дону превысило 50 человек
«Новые 14 человек с подтвержденным коронавирусом — из разных территорий донского региона — 5 из Ростова-на-Дону, 3 из Мартыновского района, 2 из Зверево, по одному — из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов», — говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.
РБК Ростов-на-Дону 03:31
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Общество
ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия
В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс вчера в 17:42
Общество
В России за сутки выявили более двух тысяч зараженных
За сутки выявили более двух тысяч зараженных.
Канал 7+ 03:45
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM вчера в 21:41
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Общество
Систему пропусков в Подмосковье введут с 15 апреля
Систему пропусков для поездок на любом транспорте введут в Подмосковье с 15 апреля, начать их оформление можно будет с 13 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 13:16
Общество
В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлено в Крыму: один - в Симферополе, второй - в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:42
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН 10 апреля в 22:17
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 23:01
Экономика
Власти представили план помощи застройщикам жилья
Государственная компания «Дом.РФ» разработала пакет мер для поддержки жилищного строительства, рассказал на онлайн-пресс-конференции в четверг руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.
РБК 09 апреля в 12:29