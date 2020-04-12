Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. Он отметил, что риск завоза и распространения заболевания из стран Европы, Америки и Юго-Восточной Америки есть.

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

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