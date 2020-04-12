Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЭпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. Он отметил, что риск завоза и распространения заболевания из стран Европы, Америки и Юго-Восточной Америки есть.
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Ждать ли второй волны коронавируса в Китае? Мнение эпидемиолога

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Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае

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Коронавирус в Китае: эпидемиолог оценил возможность второй волны

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Эпидемиолог оценил вероятность повторной вспышки COVID-19 в Китае

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Врач оценил возможность второй волны коронавируса в Китае

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Эпидемиолог оценил вероятность нового распространения коронавируса в Китае

REGNUMвчера в 23:27

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

РИА Новостивчера в 23:00
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Интерфакс 05:35
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Общество

Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

Экономика сегодня вчера в 13:27
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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Происшествия

Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области

В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
1
Общество

Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
16
Общество

В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом

По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
18
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Общество

Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Известия 04:38
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49
15
Общество

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
1
Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
1
Происшествия

Мошенники вымогают у россиян деньги за выход из дома

Злоумышленники вымогают у россиян значительные денежные суммы за выход из дома.
AmurMedia.ru 03:15
Общество

Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула

Вечерняя Москва 05:17
6
Технологии

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Online47.ru вчера в 21:21
7
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Футбол

«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов

Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Футбол

Фарфан назвал шуткой свои слова о снижении зарплат в «Локомотиве»

Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее заявивший о недовольстве из-за сокращения зарплаты на фоне пандемии, оправдался за свои слова.
Газета.Ru 03:14
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Происшествия

Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
24
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
ИА Крыминформ 03:02
31
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
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Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек

Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК вчера в 10:09
417
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Авто

Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие

Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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