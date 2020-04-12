Коронавирус
Мой БрянскЭпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. Он отметил, что риск завоза и распространения заболевания из стран Европы, Америки и Юго-Восточной Америки есть.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Граждане Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа
Экономика сегодня вчера в 13:27
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области
В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49
Общество
Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Происшествия
Мошенники вымогают у россиян деньги за выход из дома
Злоумышленники вымогают у россиян значительные денежные суммы за выход из дома.
AmurMedia.ru 03:15
Общество
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов
Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Футбол
Фарфан назвал шуткой свои слова о снижении зарплат в «Локомотиве»
Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее заявивший о недовольстве из-за сокращения зарплаты на фоне пандемии, оправдался за свои слова.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.
ИА Крыминформ 03:02
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Общее количество инфицированных в стране составляет 2578 человек.
Pravda.Ru 05:34
Происшествия
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
РБК вчера в 10:09
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Авто
Бренд LADA 19 апреля отметит свое 50-летие
Всего было внесено более 800 модификаций. «АвтоВАЗ» ранее опубликовал ряд наименований новых моделей автомобильного бренда LADA.
RuNews24.ru 09 апреля в 16:38
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42