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Эпидемиолог посчитала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Ситуация с эпидемией коронавируса на российской территории находится под контролем. При резком росте количества новых случаев заболевания могут быть введены ограничения. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости06:15
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В Роспотребнадзоре назвали условия для введения ограничений по коронавирусу

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Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

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В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19

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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

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Ведомости10:41
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40
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