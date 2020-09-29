Ситуация с эпидемией коронавируса на российской территории находится под контролем. При резком росте количества новых случаев заболевания могут быть введены ограничения. Об этом рассказала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

С чего всё началось В Роспотребнадзоре назвали условия введения ограничений по COVID-19 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. РИА Новости 06:15