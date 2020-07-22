Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января. Такой прогноз дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «Интерфакс» в среду, 22 июля.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.Интерфакс08:28
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