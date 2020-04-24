Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

с чего всё началось

Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».

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