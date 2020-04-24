Коронавирус
ИзвестияЭпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить37
Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.
с чего всё началось
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.Интерфаксвчера в 11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Здоровье
Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса
Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Гаджеты
Новые модули памяти Thermaltake Toughram Z-One DDR4 работают на частоте до 3600 МГц
Компания Thermaltake представила новые модули оперативной памяти Toughram Z-One стандарта DDR4, предназначенные для установки в настольные компьютеры игрового класса.
3DNews 01:56
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Общество
В Москве скончались 37 человек с коронавирусом
У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Общество
В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Общество
За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 5849, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:36
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек.
Lenta.ru 04:33
Игры
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru вчера в 09:32
Происшествия
СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены в городскую больницу № 6 во Владимире.
РБК 22 апреля в 09:34
Политика
40 лет назад американцы начали операцию «Орлиный коготь»
Получившая название "Орлиный коготь" операция ознаменовалась оглушительным провалом.
Газета.Ru 03:37
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Технологии
Инновационный способ уничтожения коронавируса разработали в Кузбассе
Инновационный способ уничтожения коронавирусной инфекции в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кемеровской области.
Вечерняя Москва вчера в 15:09
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Финансы
ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Политика
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27