Коронавирус
Газета.RuЭпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
"Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным", - отметил министр. Мурашко добавил, что федеральные клиники в том числе продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом.
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Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Театры
Станислав Мальцев набирает курс в Иркутском театральном училище
После удачной премьеры Станислава Мальцева пригласили стать главным режиссёром Иркутского драматического театра.
Областная газета (г. Иркутск) 21:45
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Экономика
В мире появилась новая экономическая «горячая точка»
«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Наука
Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»
Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».
ВладТайм вчера в 20:44
Здоровье
Глава ВОЗ рассказал о возобновлении испытаний гидроксихлорохина
Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время возобновлен процесс тестирования препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса.
Live24 14:19
Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
Происшествия
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
РИА Новости 20:48
Экономика
Сенатор предложил провести кредитную амнистию
Сенатор считает, что введение отсрочки по уплате кредита на полгода и даже до конца 2021 года не решит существенную часть проблемы, необходимо «обсудить более масштабную реструктуризацию, а то и полноценную кредитную амнистию для наиболее пострадавших граждан».
Zaim.com 02:35
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина.
Актуальные Новости 11:51
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера
Российская газета 21:53
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Политика
Трамп передумал привлекать военных для подавления беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу привлечения армии для подавления беспорядков в разных городах страны.
Росбалт 19:20
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Культура
В Азербайджане адаптируют шоу «Секрет на миллион»
По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «Секрет на миллион» — один из лучших форматов канала, который уже несколько лет пользуется популярностью у российских зрителей, а теперь поможет расширить присутствие НТВ за рубежом.
RT на русском 10:15
Общество
России предсказали новую модель потребления после самоизоляции
Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
Lenta.ru 21:34
Космос
В США запустили ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников
Майами, США, 4 июня 2020, 04:57 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
REGNUM 21:57
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Здоровье
Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса
В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
ОГТРК Ямал-Регион 11:40