Происшествия

ТАССТАССРоспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии

Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.
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Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии

ТАСС06:01

В Китае зафиксировали 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения

РБК01:12

Власти Китая заявили о распространении неизвестной пневмонии

Московский Комсомолецвчера в 22:42

В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

Взгляд.рувчера в 23:15

В Китае регистрируют пневмонию неизвестного происхождения

Комсомольская правдавчера в 23:06

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Известия00:28

В Китае в декабре выявлено 27 случаев вирусной пневмонии

РИА Новостивчера в 23:57
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Энергетика

«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
ГЛАС.RU 04:23
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру 29 декабря в 02:41
Энергетика

Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ

Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
REGNUM 05:23
Политика

Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
РБК 07:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Общество

Жители Дальнего Востока услышали новогоднее обращение Путина

Путин отметил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения.
Известия 07:18
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Космос

Новый телескоп NASA будет искать похожую на Землю планету

Космическое агентство NASA сконструировало телескоп HabEx, который займется поиском планеты, напоминающей Землю.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Общество

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Политика

Опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина

Жители Камчатки и Чукотки первыми встретили Новый год и увидели традиционное обращение президента РФ Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 07:16
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия 05:28
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Гаджеты

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Astera 07:14
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Космос

Астрономы рассказали о красивом звездопаде в ночь на 4 января

На сам спутник Земли астрономы предлагают взглянуть 10 января — на поздний вечер этого дня приходится полутеневое затмение Луны, которое (естественно, при условии хорошей погоды), можно будет увидеть со всей территории России.
Московский Комсомолец вчера в 10:00
Гаджеты

Производитель смартфонов Oppo начнёт выпуск смарт-телевизоров Oppo TV

В Сети появились сообщения о том, что известный производитель смартфонов Oppo планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и запустить производство смарт-телевизоров под брендом Oppo TV.
3DNews 03:04
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 05:13
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Футбол

Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед

Sport24.ru 07:00
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова назвала женщин виноватыми в домогательствах

Телеканал 360° 06:33
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
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