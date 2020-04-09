Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayЭпидемия коронавируса может стать сезонной

Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Эпидемия новой коронавирусной инфекции может возобнавляться каждый год. Однако для этого необходимо, чтобы у половины населения сформировался иммунитет.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

В «Векторе» назвали условия для перехода эпидемии коронавируса в сезонную

РБКвчера в 16:50

В центре вирусологии «Вектор» заявили, что коронавирус может стать «обычной сезонной болезнью». Если большинство им переболеет

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Центр «Вектор»: эпидемия коронавируса станет сезонной

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонных болезней

RT на русскомвчера в 17:17

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

РИА Новостивчера в 15:56

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Комсомольская правдавчера в 15:40

Глава центра «Вектор» заявил, что нет данных о возможности повторного заражения COVID-19

ТАССвчера в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Кино

Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

Правда, не в полнометражных фильмах, как было заявлено ранее, а в спин-оффе — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 14:54
Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

BFM.ru вчера в 11:21
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv вчера в 09:17
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08 апреля в 08:08
Общество

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru вчера в 07:04
Общество

В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу

На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Infokam.su 00:29
Космос

Три носителя «Протон» отправляют на ремонт

Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.
Вести.Ru вчера в 20:33
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor вчера в 02:54
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Экономика

Глава Альфа-банка ожидает роста отзывов лицензий

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на фоне текущего кризиса ожидает роста санаций и отзывов лицензий кредитных организаций.
Коммерсантъ 01:03
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Технологии

Microsoft выделит $20 млн на борьбу с распространением коронавируса

Американская корпорация Microsoft намерена направить $20 млн на помощь специалистам в борьбе с распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:39
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Военное обозрение вчера в 05:22
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное