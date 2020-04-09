Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayЭпидемия коронавируса может стать сезонной

Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Эпидемия новой коронавирусной инфекции может возобнавляться каждый год. Однако для этого необходимо, чтобы у половины населения сформировался иммунитет.
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Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонных болезней

RT на русскомвчера в 17:17

В центре вирусологии «Вектор» заявили, что коронавирус может стать «обычной сезонной болезнью». Если большинство им переболеет

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Комсомольская правдавчера в 15:40

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

РИА Новостивчера в 15:56

Названо условие для превращения эпидемии коронавируса в сезонную

Lenta.ruвчера в 15:44

В «Векторе» назвали условия для перехода эпидемии коронавируса в сезонную

РБКвчера в 16:50

Глава центра «Вектор» заявил, что нет данных о возможности повторного заражения COVID-19

ТАССвчера в 15:23
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
RT на русском 03:20
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика

Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина

В двух десятках областей постепенно снимают антивирусные ограничения Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления.
Коммерсантъ 02:00
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина

Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости 03:00
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Политика

Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр

Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 08 апреля в 14:33
Авто

На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz

Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Motor вчера в 09:30
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду

Ученый Санджа Илич, представляющий Университет Огайо в США, заявил о неспособности нового коронавируса предаваться через еду.
Дни24 01:17
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Общество

На создании российских боевых роботов украли 29 миллионов

Следствие считает, что по двум контрактам на создание и обслуживание роботов было похищено в общей сложности 29,1 миллиона рублей.
Политсовет 01:57
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Футбол

Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и передал эстафету Роналду

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин придумал новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы выбрить на голове эмблему своего клуба.
Бомбардир.ру вчера в 17:45
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Здоровье

Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса

iReactor вчера в 07:20
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Lenta.ru 01:11
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 08 апреля в 09:15
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Наука

Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля

РЕН ТВ вчера в 14:56
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Общество

В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса

Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
REGNUM 03:15
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Кино

Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов

В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
News.ru вчера в 10:20
Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились

В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
32CARS.ru вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное