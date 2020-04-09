Коронавирус
Neva.TodayЭпидемия коронавируса может стать сезонной
Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Эпидемия новой коронавирусной инфекции может возобнавляться каждый год. Однако для этого необходимо, чтобы у половины населения сформировался иммунитет.
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Здоровье
Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Политика
Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина
В двух десятках областей постепенно снимают антивирусные ограничения Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Политика
Путин поручил координировать борьбу с коронавирусом через единый информцентр
Президент России Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Общество
Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду
Ученый Санджа Илич, представляющий Университет Огайо в США, заявил о неспособности нового коронавируса предаваться через еду.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Общество
На создании российских боевых роботов украли 29 миллионов
Следствие считает, что по двум контрактам на создание и обслуживание роботов было похищено в общей сложности 29,1 миллиона рублей.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Футбол
Шишкин выбрил на голове эмблему «Спартака» и передал эстафету Роналду
Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин придумал новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы выбрить на голове эмблему своего клуба.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса
Политика
На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
Наука
Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Общество
В Крыму подтвердили два новых случая коронавируса
Симферополь, 10 апреля 2020, 10:15 — REGNUM У двух крымчан, которые вернулись из Таиланда, выявили заражение коронавирусом.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились
В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.