Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Названо условие для перехода коронавируса в разряд сезонных болезней

RT на русскомвчера в 17:17

В центре вирусологии «Вектор» заявили, что коронавирус может стать «обычной сезонной болезнью». Если большинство им переболеет

Фонтанка.Рувчера в 17:10

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Комсомольская правдавчера в 15:40

В «Векторе» назвали условия для перехода эпидемии коронавируса в сезонную

РБКвчера в 16:50

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

РИА Новостивчера в 15:56

Названо условие для превращения эпидемии коронавируса в сезонную

Lenta.ruвчера в 15:44

Центр «Вектор»: эпидемия коронавируса станет сезонной

Московский Комсомолецвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Общество

5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после

Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru вчера в 11:21
Экономика

РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей

По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
ТАСС 08 апреля в 02:53
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Авто

Fiat представил новый компактный пикап Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 08 апреля в 05:00
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга

Территория новостей вчера в 12:15
Армия и оружие

В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США

Конкуренцию может составить и китайский J-20. В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США.
Piter.tv 08 апреля в 12:52
Армия и оружие

Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль

Атака не состоялась из-за вмешательства турецких солдат. Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль.
Деловое.ТВ вчера в 06:21
Энергетика

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:10
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 08 апреля в 11:47
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:03
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° вчера в 07:02
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Происшествия

В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
RT на русском вчера в 12:18
Экономика

В Прикамье торговые сети снижают цены на продовольствие

Пермь, 10 апреля 2020, 07:03 — REGNUM В Пермском крае власти договорились с торговыми сетями о снижении цен на продовольственные товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 00:03
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск вчера в 01:46
Энергетика

В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
РИА Новости вчера в 13:22
Общество

Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
АиФ Урал вчера в 10:16
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 04:11
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета вчера в 03:14
Культура

В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало

В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Собеседник вчера в 06:01
Здоровье

Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости 08 апреля в 11:05
Кино

Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru вчера в 05:20
Здоровье

Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии

Ариг Ус вчера в 21:19
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире преодолело отметку в 1,6 млн.
Газета.Ru вчера в 23:41
Здоровье

В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали

На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Российская газета вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное