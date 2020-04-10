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Экономика В Прикамье торговые сети снижают цены на продовольствие Пермь, 10 апреля 2020, 07:03 — REGNUM В Пермском крае власти договорились с торговыми сетями о снижении цен на продовольственные товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Культура В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.