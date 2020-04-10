Коронавирус
РИА НовостиЭпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
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Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
В России упростили порядок регистрации безработных
«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Общество
5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после
Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Экономика
РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей
По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Разбираясь в объединенном деле, следователи ГВСУ СКР установили, что в рамках двух контрактов с Минобороны на создание боевых роботов и их обслуживание было похищено более 24 млн руб. и 5,1 млн руб. соответственно.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
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Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга
Армия и оружие
В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США
Конкуренцию может составить и китайский J-20. В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США.
Армия и оружие
Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль
Атака не состоялась из-за вмешательства турецких солдат. Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль.
Энергетика
Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+
Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
Экономика
В Прикамье торговые сети снижают цены на продовольствие
Пермь, 10 апреля 2020, 07:03 — REGNUM В Пермском крае власти договорились с торговыми сетями о снижении цен на продовольственные товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, при этом хочет снижения добычи еще на пять миллионов баррелей в сутки от стран G20, не входящих в альянс.
Общество
Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Культура
В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало
В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире преодолело отметку в 1,6 млн.
Здоровье
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали
На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.