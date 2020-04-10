Коронавирус
РИА НовостиЭпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
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Наука
Обнаружен уникальный метод для датирования керамики
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
Правда, не в полнометражных фильмах, как было заявлено ранее, а в спин-оффе — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Посольство РФ осудило осквернение могилы советских воинов в Болгарии
Возмущение актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в болгарском городе Добрич высказало Посольство России в Болгарии 9 апреля на своей странице в Facebook.
Энергетика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Общество
Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей
Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
Общество
Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Здоровье
Минздрав предупредил об опасности кондиционеров в период коронавируса
Использование кондиционеров в непроветриваемых помещениях может повысить риск заражения коронавирусом, говорится в рекомендациях Минздрава.
Происшествия
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
Финансы
Еврогруппа согласовала механизм помощи еврозоне на 240 миллиардов евро
Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиардов евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по окончании совещания.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Политика
Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус
Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Кино
7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката
Общество
В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают игру о Шерлоке Холмсе
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Игры
В симулятор выживания в саду Grounded добавят режим для арахнофобов
Студия Obsidian Entertainment, разрабатывающая симулятор выживания Grounded, объявила о планах добавить в игру режим для арахнофобов.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Здоровье
Врач дал советы по промыванию носа от коронавируса
Промывать нос солевым раствором для профилактики коронавируса можно, если только есть слизь.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.