Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

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Экономика В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40% Москва, 29 мая 2020, 06:22 — REGNUM Доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7% в количественном измерении — к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, говорится в материалах статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Хоккей КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Футбол В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.

Здоровье Какие врачи начнут работать в Кузбассе с 1 июня Начнут работу педиатры но только со следующими возрастными категориями: 0-12 месяцев, 1 и 3 года — для раннего выявления заболеваний и поступления в детский сад, 6 и 7 лет — для поступления в школу, 15-17 лет — для поступления в университеты и техникумы, для постановки на первичный воинский учёт.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1K

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Политика Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.

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