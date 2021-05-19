Напомним, данные Росстата о финансовом результате, в том числе в отраслевом аспекте, дают довольно поверхностное представление о том, что именно происходило на продовольственном рынке в разгар коронавирусной эпидемии в 2020 году: Росстат дает оценки финрезультатов исходя из формальной отраслевой принадлежности компаний и только по агропрому, пищевой промышленности и ритейлу в целом.

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С чего всё началось Эпидемия жадности подсчитана По выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%, прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза. Коммерсантъ 18:11