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Эпидемия жадности подсчитана

Напомним, данные Росстата о финансовом результате, в том числе в отраслевом аспекте, дают довольно поверхностное представление о том, что именно происходило на продовольственном рынке в разгар коронавирусной эпидемии в 2020 году: Росстат дает оценки финрезультатов исходя из формальной отраслевой принадлежности компаний и только по агропрому, пищевой промышленности и ритейлу в целом.В источнике

С чего всё началось

Эпидемия жадности подсчитана

По выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%, прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза.
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