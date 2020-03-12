Энергетика
Газета.RuЭр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
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