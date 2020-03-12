Энергетика

РБКРБКBloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg. Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
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