Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

с чего всё началось

Саудовская Аравия не намерена объявлять России ценовую войну, более того, Эр-Рияд считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом со ссылкой на собственный источник в ОПЕК заявили журналисты ТАСС. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией.

Эр-Рияд не намерен вести ценовую войну на рынке нефти против России

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