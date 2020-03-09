Энергетика
iReactorЭр-Рияд не намерен вести ценовую войну на рынке нефти против России
Саудовская Аравия не намерена объявлять России ценовую войну, более того, Эр-Рияд считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом со ссылкой на собственный источник в ОПЕК заявили журналисты ТАСС. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией.
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Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.ТАСС07:40
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