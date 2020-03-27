Энергетика
Нефтегазовая вертикальЭр-Рияд не ведет переговоры с Москвой
Саудовское Минэнерго заявляет, что между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу совместной работы по ребалансировке нефтяного рынка, ни по вопросу увеличения числа стран-участниц соглашения ОПЕК+.
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