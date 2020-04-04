Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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«Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть»,— приводит пресс-служба
 Кремля слова господина Путина.
Коммерсантъвчера в 20:59

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В МИД Саудовской Аравии опровергли заявления о желании покончить с производителями сланцевой нефти

Московский Комсомолец00:33

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Известиявчера в 22:35

Саудовская Аравия назвала неверными слова Путина о выходе из сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 20:59

Саудовская Аравия отвергла заявления о желании подорвать сланцевую добычу

REGNUMвчера в 22:04

Саудовская Аравия отказалась признать попытку покончить со сланцевиками

Взгляд.рувчера в 21:22

Саудовская Аравия опровергла сообщения о желании убрать нефть США с рынка

РБКвчера в 22:13

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

РИА Новостивчера в 20:52
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Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 08:07
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Силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей

Ударными темпами идет строительство 16 госпиталей, которые возводят силами нашего Минобороны.
Первый канал 05:12
Происшествия

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"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
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В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета вчера в 01:46
Армия и оружие

Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

ФАН 02 апреля в 13:48
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

Академик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда.
Мой Брянск 02:48
Общество

Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
RT на русском вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
StarHit.ru 06:30
Общество

Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется

Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Саратов.Экспресс 02:24
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Общество

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.
РИА Новости 05:09
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru 07:39
Биатлон

Лариса Куклина: никому не удавалось подготовить меня лучше Норицына

"Говорить, что план Норицына не работает, никак нельзя" - Да, были, но могли быть и лучше.
РИА Новости 06:03
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
ТАСС вчера в 14:36
Общество

Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Московский комсомолец Кузбасс 04:57
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Нынешнее большое число жертв коронавируса врач объяснил легкомыслием.
Аргументы недели 07:40
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь вчера в 05:35
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:44
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Теннис

Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками

РИА Новости 06:40
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
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Появилось видео задержания вице-губернатора Кировской области

Как сообщалось сегодня утром, в Кирове был задержан вице-губернатор Кировской области Андрея Плитко и региональный министр лесного хозяйства Алексей Шургин при передаче части взятки в размере 3,4 млн рублей.
РИА НаВятке вчера в 08:18
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о симптомах

23-летняя Анфиса, первенец актера, сценариста, оратора и духовного лица Ивана Охлобыстина, опубликовала сегодня в своем Instagram пост, рассказав, что больна новым коронавирусом.
Российская газета 08:13
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 02 апреля в 06:16
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