Политика
РИА НовостиЭр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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с чего всё началось
«Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть»,— приводит пресс-служба Кремля слова господина Путина.Коммерсантъвчера в 20:59
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В МИД Саудовской Аравии опровергли заявления о желании покончить с производителями сланцевой нефти
Московский Комсомолец00:33
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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.
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Лариса Куклина: никому не удавалось подготовить меня лучше Норицына
"Говорить, что план Норицына не работает, никак нельзя" - Да, были, но могли быть и лучше.
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
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Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице.
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В Праге снесли памятник маршалу Коневу
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Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
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Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Как сообщалось сегодня утром, в Кирове был задержан вице-губернатор Кировской области Андрея Плитко и региональный министр лесного хозяйства Алексей Шургин при передаче части взятки в размере 3,4 млн рублей.
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Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
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Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о симптомах
23-летняя Анфиса, первенец актера, сценариста, оратора и духовного лица Ивана Охлобыстина, опубликовала сегодня в своем Instagram пост, рассказав, что больна новым коронавирусом.
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Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.