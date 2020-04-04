Политика
РИА НовостиЭр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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с чего всё началось
«Все это понятно, поскольку это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть»,— приводит пресс-служба Кремля слова господина Путина.Коммерсантъвчера в 20:59
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В МИД Саудовской Аравии опровергли заявления о желании покончить с производителями сланцевой нефти
Московский Комсомолец00:33
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