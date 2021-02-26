Эр-Рияд отверг выводы американской разведки об убийстве Хашукджи
МИД Саудовской Аравии заявил, что категорически отвергает выводы, содержащиеся в отчёте американской разведки, о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.В источнике
С чего всё началось
Во время своей президентской избирательной кампании Байден заявлял
, что Хашогги был убит по заказу наследного принца, а к Саудовской Аравии необходимо относиться как к стране-изгою.
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Администрация Байдена обвинила саудовского кронпринца в убийстве журналиста Джамаля Хашогги
Московские новостивчера в 15:46
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Kadara.ru25 февраля в 05:30