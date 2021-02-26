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Эр-Рияд отверг выводы американской разведки об убийстве Хашукджи

МИД Саудовской Аравии заявил, что категорически отвергает выводы, содержащиеся в отчёте американской разведки, о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.В источнике
С чего всё началось
Во время своей президентской избирательной кампании Байден заявлял
, что Хашогги был убит по заказу наследного принца, а к Саудовской Аравии необходимо относиться как к стране-изгою.
Подробнее о событии

В Саудовской Аравии прокомментировали доклад разведки США об убийстве Хашкаджи

ТАСС16:38

Администрация Байдена обвинила саудовского кронпринца в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Московские новостивчера в 15:46

Саудовская Аравия отреагировала на заявления разведки США об убийстве Хашкуджи

Lenta.ru17:06

США нанесли удар в Сирии. Чего Байден добивается на Ближнем Востоке?

Телеканал RTVI18:58

Доклад США указал на роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги

REGNUM16:57

Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения разведки США в убийстве Хашогги

News.ru18:35

США готовы обвинить наследного принца Саудовской Аравии в убийстве оппозиционера

Kadara.ru25 февраля в 05:30
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