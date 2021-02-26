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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Эр-Рияд отверг обвинения разведки США в убийстве Хашогги

МИД Саудовской Аравии выразил категорическое несогласие с отчетом разведки США, в котором утверждается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично одобрил убийство Хашогги.В источнике
С чего всё началось
Во время своей президентской избирательной кампании Байден заявлял
, что Хашогги был убит по заказу наследного принца, а к Саудовской Аравии необходимо относиться как к стране-изгою.
Подробнее о событии

Саудовская Аравия отреагировала на заявления разведки США об убийстве Хашкуджи

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Администрация Байдена обвинила саудовского кронпринца в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

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