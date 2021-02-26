Берлин рассматривает четыре сценария для «Северного потока-2»

У ФРГ есть четыре сценария дальнейших действий относительно газопровода "Северный поток – 2": создание механизма отключения трубопровода при остановке транзита газа через Украину, "заморозку" строительства на время дискуссий с США, рост инвестиций в украинский энергетический сектор, а также достройка СП-2, несмотря на давление американских властей, пишет издание Handelsblatt.