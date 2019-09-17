Армия и оружие
РИА НовостиЭр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
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AFP: США предоставит генассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам в Саудовской Аравии
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:47, Вашингтон
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Атака на объекты Saudi Aramco была произведена с территории Ирана, сообщает CBS News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.
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Эксперты назвали 10 автомобилей, которые из-за поломок чаще всего увозят на эвакуаторе.
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Молния попала в машину на Бердском шоссе в Новосибирске
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru вчера в 05:33
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iXBT.com вчера в 01:05
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
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Спорт
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Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
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Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Общество
Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.
РЕН ТВ 15 сентября в 14:37
Экономика
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Хоккей
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
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В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 12:27
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Здоровье
Минздрав рассказал о работе скорой помощи в Петрозаводске
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".
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Здоровье
Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек
Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 вчера в 11:55
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