Армия и оружие
РИА НовостиЭр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
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Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда21:03
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Культура
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ
Зарубежным кинокомпаниям выделят субсидии для съемок на территории РФ.
Невские Новости 15 сентября в 18:03
Политика
Путин заявил о необходимости «ремонта выборной системы»
Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной системы".
РИА Новости 13:43
Транспорт
В России появится система слежения за поведением водителей
К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.
Известия 21:24
Авто
В Россию привезут новый удлиненный кроссовер Exeed TXL
В 2020 году компания Chery привезет в Россию новый полноразмерный кроссовер TXL премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 07:17
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Политика
Россия и Китай планируют объединиться ради освоения Луны
Россия и Китай имеют намерение развернуть сотрудничество ради освоения поверхности Луны.
Актуальные Новости 08:32
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией Венесуэлы
ТАСС вчера в 18:46
Финансы
ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд
ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.
Ведомости 10:37
Политика
Дерипаска подал в суд на западные СМИ
В основном речь идет о публикациях, которые так или иначе в разное время пытались спекулировать на теме его аффилированности с российскими властями, сообщает ТГ-канал "Теория Элит".
ИА REX 16:00
Политика
В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову
ИжевскИнфо.РУ 08:45
Происшествия
Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
ТИА Острова 22:00
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер вчера в 15:32
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс 18:13
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала терпеть бывшего мужа в своей квартире
50-летняя Татьяна Буланова развелась с супругом два года назад, но до сих пор продолжает жить с ним в пятикомнатной квартире.
Woman.ru 07:57
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29