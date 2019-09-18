Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
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Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
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