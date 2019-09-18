Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление военного ведомства страны.

Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ

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