Энергетика

REGNUMREGNUMЭр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
Читать в источнике
Комментировать254

Подробнее о событии

Пустынные угрозы: ждать ли рынку нефти новой ценовой войны

Известия03 июля в 14:21

Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии нефтяной войной

Финансовая газета03 июля в 11:37

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке

Эхо Москвы02 июля в 21:07

Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

РБК03 июля в 02:00

Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке

Агентство нефтегазовой информации02 июля в 22:22

Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну

Московский Комсомолец03 июля в 10:29

«Мы знаем, кто покупатели»: Саудовская Аравия грозит снова обрушить рынок нефти. Кто пострадает?

Царьград02 июля в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
5
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 13:27
3
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,2K
Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
220
Армия и оружие

Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу»

С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
ИА Красная Весна 13:35
3
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
2
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
31
Гаджеты

Протестирован первый настольный компьютер Huawei

Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.
Игромания.ру 15:58
1
Происшествия

Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
10
Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
8
Политика

Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
1
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Политика

Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
201
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
418
Общество

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru 12:07
12
Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна 09:02
3
Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

РБК 20:09
7
Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.
Lenta.ru 10:25
1
Здоровье

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 14 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 266 человек.
Уральский меридиан 03:33
1,3K
Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
805
Происшествия

Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой

На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Космос

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6

Пекин, 5 июля 2020, 07:15 — REGNUM На околоземной орбите развёрнут экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
REGNUM 00:15
3
Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия 17:01
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
122
Политика

Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в советской Конституции «миной замедленного действия» было право республик на выход из страны и «монопольное право компартии на власть».
Коммерсантъ 19:46
5,3K
Фигурное катание

Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
Газета.Ru 02:28
2
Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
150
Политика

ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам

Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.
RT на русском 17:06
Общество

В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса

Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03 июля в 04:07
108
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное