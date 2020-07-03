По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

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