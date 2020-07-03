Энергетика
REGNUMЭр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
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Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке
Агентство нефтегазовой информации02 июля в 22:22
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
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Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
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Власти сокращают финансирование системы здравоохранения, людям приходится дольше ждать обследований и операций.
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Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
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Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО не соответствует действительности, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 4 июля в Триполи, сообщает пресс-служба минобороны Турции.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
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«Зенит» установил рекорд РПЛ, набрав 62 очка за 26 туров
«Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и стал чемпионом России. За 26 туров РПЛ петербуржцы набрали 62 очка, побив рекорд чемпионата.
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Правоохранительные органы задержали 28-летнюю жительницу станицы Баговской Краснодарского края по подозрению в причастности к пропаже девятилетнего мальчика.
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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
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Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
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Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
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Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
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