Энергетика

REGNUMREGNUMЭр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
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Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

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Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии нефтяной войной

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Пустынные угрозы: ждать ли рынку нефти новой ценовой войны

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Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке

Эхо Москвы02 июля в 21:07

«Мы знаем, кто покупатели»: Саудовская Аравия грозит снова обрушить рынок нефти. Кто пострадает?

Царьград02 июля в 19:33
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Пандемия коронавируса может разрушить систему здравоохранения

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Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Армия и оружие

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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Министр иностранных дел не назвал имена граждан РФ, которым будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании будут заморожены в рамках нового санкционного режима - он должен вступить в силу в Соединенном Королевстве с 6 июля.
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Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
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Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
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Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

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Пять человек пострадали, один погиб: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО

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Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
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