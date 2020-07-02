с чего всё началось

Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.

WSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 9

Наука Пещеру «Таврида» в Крыму планируют открыть для туристов в 2021 году Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.

Армия и оружие В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян Проголосовать проживающие в Сирии россияне могли 26 июня в городе Латакия и 1 июля — в Дамаске, следует из объявления, размещенного на странице российского посольства в Facebook.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 172 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 172.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 1,4K

Политика Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России "Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. 8

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Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Общество ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. 13

Политика В ФСБ разъяснили, как выехать из Крыма на Украину и не заплатить штраф Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что гражданин РФ имеющий также иное гражданство рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту. 84

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Политика Украинский парламент уволил Смолия с должности главы Нацбанка Большинство депутатов Верховной рады Украины проголосовали за отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка страны. 1

Космос Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 67

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Политика Лавров анонсировал возобновление деятельности посольства в Ливии Российское посольство вернется к работе в Ливии и будет базироваться в Тунисе.

Культура Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров «3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении. 3