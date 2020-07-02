Энергетика
ДождьWSJ: Саудовская Аравия может начать ценовую войну на рынке нефти
Как сообщает издание, после того, как во время видеоконференции ОПЕК 18 июня представители Анголы и Нигерии сообщили, что не могут взять на себя конкретные обязательства по сокращению объемов добычи нефти, Абдулазиз бен Сальман дал понять, что Саудовская Аравия может начать продавать нефть по сниженным ценам.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Наука
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Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года.
Интерфакс - Россия 07:17
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Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Армия и оружие
В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян
Проголосовать проживающие в Сирии россияне могли 26 июня в городе Латакия и 1 июля — в Дамаске, следует из объявления, размещенного на странице российского посольства в Facebook.
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Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 172
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 172.
RT на русском 09:20
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России
"Несмотря на плотный график и разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили к решению следующей задачи, речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, она должна полностью соответствовать обновленной Конституции", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Интерфакс 08:52
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили жителей РФ о жаре в ближайшие дни
Москва, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни.
REGNUM 04:22
Экономика
Состояние главы Amazon достигло рекордных $172 млрд
Состояние Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в котором он занимает первое место.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Общество
ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel
ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com 07:46
Политика
В ФСБ разъяснили, как выехать из Крыма на Украину и не заплатить штраф
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что гражданин РФ имеющий также иное гражданство рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту.
РИА Новости Крым вчера в 10:52
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
Общество
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На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Политика
Украинский парламент уволил Смолия с должности главы Нацбанка
Большинство депутатов Верховной рады Украины проголосовали за отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка страны.
RT на русском 09:29
Недвижимость
Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры
Минстрой советует россиянам не затягивать решение жилищной проблемы. Сейчас лучшее время, чтобы купить квартиру по ипотеке.
BFM.ru 09:23
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 09:40
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Здоровье
Назван сок, который поможет снизить давление у гипертоников
60 мл кислого сока вишен позволит снизить давление на 7 мм рт.ст. Уже в течение часа после употребления такого напитка снижается давление.
Evo-rus.com вчера в 13:01
Политика
Лавров анонсировал возобновление деятельности посольства в Ливии
Российское посольство вернется к работе в Ливии и будет базироваться в Тунисе.
РБК 09:36
Политика
Путин поддержал проработку новых мер защиты лишившихся вкладов граждан
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о проработке новых мер по защите граждан, лишившихся банковских вкладов.
Известия 09:44
Культура
Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53