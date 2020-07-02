Энергетика
КоммерсантъWSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.
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Lenta.ru 16:02
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ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею
ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
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Благодаря обновлению MIUI Camera смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google. Новая функция называется AI Shutter.
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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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