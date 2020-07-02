с чего всё началось

Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров стран ОПЕК.

Армия и оружие Украинская армия открыла огонь сразу по двум населенным пунктам ЛНР 3 июля 2020 года Вооруженные силы Украины в очередной раз подвергли обстрелу населенный пункт Березовское из вооружения БМП-2, в результате обстрела поврежден ряд домостроений по улице Кирова. 2

Происшествия В Британии выследили крупную преступную группировку Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA. 2

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 1K

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 68

Футбол Александр Мостовой открыл футбольную академию Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 21

Шоу-бизнес Хазанов опроверг сообщения о госпитализации Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. 2

Хоккей ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.

Космос Раскрыты детали выхода первого туриста в открытый космос За бортом МКС турист сможет провести от 90 до 100 минут - это соответствует одному витку вокруг Земли.

Экономика Без снежного кома: эксперт рассказала, как правильно брать кредиты Эксперт Национального центра финансовой грамотности Ирина Жигина в беседе с РИА Новости рассказала, каких действий следует придерживаться для того, чтобы обезопасить себя от появления "снежного кома" кредитов.

Экономика В Адыгее собрались построить еще больше жилья В Адыгее в этом году собираются построить и ввести в эксплуатацию 262 тысячи квадратных метров нового жилья, в том числе многоквартирного, сообщает агентство «ФедералПресс». 1

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 29

Гаджеты Смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google Благодаря обновлению MIUI Camera смартфоны Xiaomi получат «фишку» камерофонов Google. Новая функция называется AI Shutter.

Экономика Запасы собственного картофеля в овощехранилищах Сахалина составляют 200 тонн Запасы собственного картофеля в овощехранилищах сельхозпредприятий сегодня составляют порядка 200 тонн и поставляется он в основном в рамках принятых сельхозпроизводителями обязательств по обеспечению социальных учреждений в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, а оставшаяся часть идет в реализацию через собственную торговую сеть.

Гаджеты Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка. 47