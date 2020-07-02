с чего всё началось

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 794

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2K

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 60

Общество Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными. 4

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны. 7,2K

Футбол Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги за агрессивное поведение в матче 25-го тура со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Религия Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. 1,7K

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 795

Единоборства Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову Напомним, что сегодня утром в 52-ой больнице Москвы скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 24

Экономика «Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы. 1

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Футбол «Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.

Шоу-бизнес Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.

Шоу-бизнес Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович. 1

Политика Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону. 309

Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 41

Здоровье В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). 895