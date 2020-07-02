Энергетика

REGNUMREGNUMЭр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 11:33

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Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну

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Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

РБК02:00

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 03:33

В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Lenta.ruвчера в 10:50

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Коммерсантъвчера в 08:39

Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

ПРАЙМвчера в 08:30

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Вести.Ruвчера в 11:44
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
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Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
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Общество

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
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Происшествия

На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале

Двое россиян, задержанных в конце февраля на Шри-Ланке, отпущены под залог, следующее заседание суда пройдет 23 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

Известия 11:47
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news вчера в 15:42
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Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги за агрессивное поведение в матче 25-го тура со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:21
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 12:13
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Общество

В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк

Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
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Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
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Единоборства

Джастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Напомним, что сегодня утром в 52-ой больнице Москвы скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
ODDS.ru 12:55
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
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Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Телеканал Санкт-Петербург 10:35
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Экономика

«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
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Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru 14:51
Футбол

«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ 05:23
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем

Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Общество

В ВОЗ сформирована рабочая группа по вопросам мутации коронавируса

Женева, Швейцария, 3 июля 2020, 21:11 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сформирована специальная рабочая группа, которая займётся изучением мутации коронавируса SARS-CoV-2.
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Армия и оружие

«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир

"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
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Политика

Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии

Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
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Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей 03:09
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Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
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