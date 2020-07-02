с чего всё началось

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Политика Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. 123

Единоборства Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Футбол РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора» РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.

Кино Гильдия киноактеров запретила съемки в проекте Майкла Бэя В официальном предупреждении сообщается: Производители фильма «Певчая птица» не смогли завершить процесс подписания соглашения с Гильдией киноактеров.

Единоборства «Анжи» выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца Пресс-служба «Анжи» выразила соболезнования российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа.

Происшествия Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan. 4

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области. 1,3K

Авто Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima. 2

Общество Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. 14

Здоровье На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 831

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 87

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 40

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 77

Экономика Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета. 1

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7

Армия и оружие Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. 6

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 18

Авто «Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях. 29

Общество Sony сменит название впервые за более чем 60 лет По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на «Sony Group». 3