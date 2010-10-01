В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова поставлять в Белоруссию нефть. Ранее помочь Белоруссии с поставками нефти из США пообещала Польша.

Общество Россия ограничит авиасообщение со странами Европы Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Экономика Путин объяснил необходимость санации российских банков Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».

Здоровье Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Общество В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом По последним данным в нашей стране подтвердились 35 случаев заражения вирусом COVID-19: два гражданина Китая, один итальянец и 32 россиянина.

Шоу-бизнес Джиган опубликовал новое видео из лечебницы Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Общество ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.

Общество Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом Коронавирус настиг даже супругу премьер-министра Канады Джастина Трюдо - заболевание у нее выявили 13 марта.

Общество ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.