Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Общество Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.

Общество Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

Политика Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».

Происшествия У сотрудника штаб-квартиры МВФ обнаружили коронавирус Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в пятницу, что один из его сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вашингтоне, заразился заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.