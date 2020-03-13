Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЭр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Саудовская Аравия решила спасти Белоруссию от России

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ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
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Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
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Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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У сотрудника штаб-квартиры МВФ обнаружили коронавирус

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в пятницу, что один из его сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вашингтоне, заразился заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
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СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

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По информации Daily Mail, клубы английской премьер-лиги могут отказаться от возобновления сезона, приостановленного из-за эпидемии коронавируса.
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Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
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В пятницу, 13 марта, стало известно, что накануне на Береговой улице в Петербурге полицейские задержали 40-летнего гендиректора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова.
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В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
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Петросян почти сутки молчал, а затем стал публиковать снимки в одежде. Но все-таки не выдержал и ответил хейтерам.
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Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
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