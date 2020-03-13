Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЭр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Саудовская Аравия решила спасти Белоруссию от России

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Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

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Коварный план саудитов против России

Рамблервчера в 13:39

Саудовская Аравия решила вмешаться в «нефтяную войну» России и Белоруссии

Российский Диалогвчера в 14:25
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Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.
REGNUM 03:16
Спорт

CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
РИА Новости 03:43
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Музыка

Группа Little Big сняла клип на песню для «Евровидения» за пять дней

Группа Little Big за пять дней сняла клип на песню Uno, с которой будет выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
РБК 00:21
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Экономика

Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее.
РБК вчера в 22:17
Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 03:38
Армия и оружие

В Петербурге вспоминают сражавшихся на «зимней» войне

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 06:35
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Кино

Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Live24 вчера в 03:19
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Политика

Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК вчера в 22:17
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Происшествия

В России находятся 20 человек, контактировавших с заболевшей коронавирусом из Казахстана

Более 20 человек, которые летели на самолете рейсом из Италии в Нур-Султан вместе с заболевшей коронавирусом гражданкой Казахстана, находятся на территории России.
Газета.Ru 03:24
Политика

Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м

Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
Lenta.ru 12 марта в 06:05
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 12 марта в 11:58
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
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Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
Армия и оружие

На МКАДе заметили турецкий броневик

Car.ru 03:12
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Политика

Сланцевый сегмент США давно был в шаге от краха — саудиты нанесли решающий удар

По данным СМИ, теперь лишь удача может спасти сланцевую отрасль США, которую постиг наиболее катастрофический удар из-за обвала цен на нефть.
Новостной фронт 03:48
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
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