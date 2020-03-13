Энергетика
Взгляд.руЭр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Саудовская Аравия решила вмешаться в «нефтяную войну» России и Белоруссии
Российский Диалогвчера в 14:25
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Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
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В России находятся 20 человек, контактировавших с заболевшей коронавирусом из Казахстана
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Объяснена разница между отказом Ельцину идти на третий срок и выборами в 2024-м
Конституционный суд отказал Ельцину в праве идти на третий срок даже несмотря на то, что во время его первого срока, в 1993 году, в стране была принята новая Конституция.
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Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
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Сланцевый сегмент США давно был в шаге от краха — саудиты нанесли решающий удар
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Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.