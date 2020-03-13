Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЭр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Саудовская Аравия решила спасти Белоруссию от России

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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков.
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В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута

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В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса

Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

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