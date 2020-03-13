Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.

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Финансы Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.

Общество За сутки число умерших от коронавируса в Италии выросло на 250 человек Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Общество Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.

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Футбол «МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Экономика Белоусов: экономике России не грозит рецессия Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

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Происшествия В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.

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