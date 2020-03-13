Энергетика
Взгляд.руЭр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
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Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
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В Хэйхэ остается один случай коронавирусной инфекции, в Сюнькэ - ноль.
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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн
Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
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Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро
Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
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За сутки число умерших от коронавируса в Италии выросло на 250 человек
Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
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Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft
Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.
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NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек
В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Авто
Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России. Японский внедорожник в скором времени дебютирует в РФ.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Здоровье
В Люксембурге зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В Люксембурге зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019.
Экономика
Белоусов: экономике России не грозит рецессия
Первый вице-премьер Виталий Белоусов заявил в пятницу, что российской экономике в этом году не грозит рецессия — при условии отсутствия новых шоков.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Происшествия
В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.
Общество
Джонсон призвал граждан готовиться к потере близких из-за коронавируса
Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с речью на тему эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса
Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Общество
Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Политика
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Культура