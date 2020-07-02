Энергетика
ПРАЙМЭр-Рияд угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну, если Ангола и Нигерия не компенсируют свою неспособность соблюдать обязательства по сокращению добычи нефти, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на источники.
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Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Политика
Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.
Известия 04:45
Политика
ЦИК обнародовала точные данные по явке на голосование по поправкам
Центризбирком обнародовал последние данные по явке избирателей на голосование по внесению поправок к Конституции.
ПолитРоссия 05:13
Общество
До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции
Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
Политика
МИД Китая дал оценку итогам голосования по поправкам к Конституции РФ
Уважение выбора пути развития страны, совершенного российскими гражданами при голосовании по поправкам к Конституции РФ, от лица Китая выразил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 2 июля в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:26
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение страны победило коронавирус, пишет госагентство БелТА.
Газета.Ru 04:47
Интернет
WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров
Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
Inc-news.ru вчера в 01:57
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Происшествия
В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
Киберспорт
В Dota 2 появился анонимный режим
Главным нововведением в игре стал анонимный режим. Новый режим может активировать любой желающий.
РИА Новости 05:28
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Кино
Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала
На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
Версия.Инфо 03:21
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
Live24 вчера в 03:57
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14