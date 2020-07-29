Энергетика
РИА Новости«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
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Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
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На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
Процесс избиения снимали на видео еще две девочки. Позже одна из них выложила ролик в Сеть.
Инфорос 07:19
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
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Деятельность «КВС» обсудят на площадке Саратовской облдумы
Вне повестки депутаты обсудили неудовлетворительную работу ООО "КВС".
Взгляд-инфо 03:22
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
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«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова
НовостиВолгограда.ру 08:13
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Технология получения топлива из арбузов разработана в Израиле
Ученые из Израиля разработали новый способ получения биоэтанола из арбузов.
Live24 03:01
Общество
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться с 15 августа
Российская вакцина от коронавируса, которая уже прошла клинические испытания в университете им. Сеченова и больнице им. Бурденко, сейчас находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».
СОРОКА 06:36
Общество
Губернатор Амурской области заявил, что не может снизить себе зарплату
В своем обращении Василий Орлов привел пример хабаровского губернатора Сергея Фургала, сократившего свою зарплату с миллиона до 400 тысяч рублей, и этот факт очень оценили люди.
RuNews24.ru вчера в 22:39
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском вчера в 12:46
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В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России
Shraibikus News 04:46
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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
В Кинешме срочно изменяют Устав из-за опасения конфликтов в новой думе
27 июля в Кинешемскую городскую думу за подписью главы города Александра Пахолкова внесен проект решения, связанный с изменениями в Устав Кинешмы.
Кинешемец.RU вчера в 03:31
Происшествия
При столкновении двух электровозов в Петербурге пострадал машинист
В Санкт-Петербурге при сходе с рельсов двух грузовых электровозов пострадал один из машинистов, сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО.
Rambler News Service вчера в 09:56
Здоровье
За сутки прибавилось 29 заболевших коронавирусом в Приамурье
В Амурской области за сутки выявлено 29 новых случаев COVID-19, большинство из них - в Благовещенске.
EastRussia 04:22
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Политика
Путин наградит чиновников и артистов за голосование по поправкам
РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что в Кремле готовят список тех, кто будет награжден за участие в голосовании по поправкам к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 02:39
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры
В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
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В России за сутки выявили 5475 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5475 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 03:58
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Piter.tv 03:14
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«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
Vprognoze.ru 02:26
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36