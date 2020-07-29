Энергетика
РИА Новости«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию между Арменией и Азербайджаном
Владимир Путин «подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности».
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Футбол
Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом
Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц
В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru вчера в 21:07
Футбол
Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений
Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета.
Комсомольская правда 09:54
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Путин назвал ключевые требования к российской вакцине от коронавируса
Уверенность в вакцине от коронавируса нового штамма должна быть абсолютной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Sputnik Таджикистан 08:43
Политика
В Кремле наградят россиян за голосование по поправкам
Сообщается, что награды получат представители регионов РФ и избиркомов, рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сотрудники администрации президента, а также народные артисты и блогеры.
SM News вчера в 03:13
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 26 июля в 13:23
Гаджеты
Названа возможная дата презентации нового iPhone 12
Новый флагман от iPhone покажут на презентации, которая может состояться уже 8 сентября.
Утро.ru 27 июля в 11:23
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Технологии
Microsoft создала еще одного электронного помощника для родителей
Приложение Family Safety, созданное специалистами компании Microsoft, помогает защитить детей от вредного для их воспитания контента, а также отслеживать местоположение маленьких пользователей.
Goroday.ru 05:20
Общество
Стал известен срок выпуска новосибирской вакцины от коронавируса
В конце 2020 — начале 2021 года начнётся массовое производство вакцины от коронавируса, разработанный специалистами новосибирского «Вектора».
Om1.ru 07:36
Космос
Родимые пятна на Земле. Кто метит нашу планету?
Радио Sputnik вчера в 20:00
Авто
Названы самые бюджетные авто в кузове «универсал» в России
Москва, 29 июля 2020, 14:50 — REGNUM Названы самые дешёвые в России новые авто в кузове «универсал».
REGNUM 07:50
Здоровье
В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов
В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что после внесения поправок в закон "О прокуратуре" орган может получить возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 08:46
Авто
Алкозамки появятся на всех новых машинах
Появятся они на машинах и в России — Минпромторг уже готовится к разработке «концепции внедрения в массовое потребление», пишет «Коммерсантъ».
За рулем 02:53
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Актрису госпитализировали и поставили диагноз «инсульт». Медики отмечают, что состояние пациентки ухудшается.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07