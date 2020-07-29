Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Нефтяной эре предсказали конец

Lenta.ru09:54

ОПЕК предсказывает окончание эры нефти

Piter.tv06:30

Предсказан конец эры нефти

Рамблер03:56

В ОПЕК предсказали конец эры нефти

ГЛАС.RU04:50

«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию между Арменией и Азербайджаном

Владимир Путин «подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности».
Evo-rus.com вчера в 09:21
124
Общество

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
270
Футбол

Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом

Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
2
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
230
Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
199
Наука

Вертикальные фермы повысят урожайность пшеницы в 600 раз

N+1 02:21
Происшествия

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц

В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru вчера в 21:07
26
Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
9
Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
301
Общество

В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета.
Комсомольская правда 09:54
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
60
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Политика

Путин назвал ключевые требования к российской вакцине от коронавируса

Уверенность в вакцине от коронавируса нового штамма должна быть абсолютной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Sputnik Таджикистан 08:43
16
Политика

В Кремле наградят россиян за голосование по поправкам

Сообщается, что награды получат представители регионов РФ и избиркомов, рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сотрудники администрации президента, а также народные артисты и блогеры.
SM News вчера в 03:13
3,5K
Происшествия

В Омске совершено второе нападение на женщину на Левом берегу

Evo-rus.com 05:10
26
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
254
Футбол

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 26 июля в 13:23
Общество

«Самарская Лука» вышла в финал конкурса по развитию экотуризма

КП - Самара 03:02
Гаджеты

Названа возможная дата презентации нового iPhone 12

Новый флагман от iPhone покажут на презентации, которая может состояться уже 8 сентября.
Утро.ru 27 июля в 11:23
14
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
11
Технологии

Microsoft создала еще одного электронного помощника для родителей

Приложение Family Safety, созданное специалистами компании Microsoft, помогает защитить детей от вредного для их воспитания контента, а также отслеживать местоположение маленьких пользователей.
Goroday.ru 05:20
Общество

Стал известен срок выпуска новосибирской вакцины от коронавируса

В конце 2020 — начале 2021 года начнётся массовое производство вакцины от коронавируса, разработанный специалистами новосибирского «Вектора».
Om1.ru 07:36
Космос

Родимые пятна на Земле. Кто метит нашу планету?

Радио Sputnik вчера в 20:00
Авто

Названы самые бюджетные авто в кузове «универсал» в России

Москва, 29 июля 2020, 14:50 — REGNUM Названы самые дешёвые в России новые авто в кузове «универсал».
REGNUM 07:50
Здоровье

В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов

В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
6
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что после внесения поправок в закон "О прокуратуре" орган может получить возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 08:46
60
Авто

Алкозамки появятся на всех новых машинах

Появятся они на машинах и в России — Минпромторг уже готовится к разработке «концепции внедрения в массовое потребление», пишет «Коммерсантъ».
За рулем 02:53
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Актрису госпитализировали и поставили диагноз «инсульт». Медики отмечают, что состояние пациентки ухудшается.
Evo-rus.com 01:46
90
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное