Энергетика
РИА Новости«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
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Происшествия
При строительстве трассы Формулы E в Берлине погиб человек
Autosport.com.ru 10:58
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
РБК 09:34
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Здоровье
В Коми от гриппа хотят привить 60 процентов жителей
Врио главы Коми Владимир Уйба в обращении к жителям от 29 июля рассказал, что тема совещания крайне актуальна для республики.
ИА БНК 10:55
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
Футбол
Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 10:44
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
В США изучают возможные меры против TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти изучают возможные меры против китайской социальной сети TikTok.
РИА Новости 10:38
Армия и оружие
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
Соединённые Штаты выведут из Германии 11,9 тыс. военных, часть из них направят в Италию и Бельгию, сообщили в Пентагоне.
RT на русском 09:28
Политика
Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности республики.
Взгляд.ру 11:02
Общество
Одним из задержанных в Белоруссии россиян оказался снайпер из Донбасса
Одним из задержанных в Белоруссии россиян из числа наемников оказался 42-летний Андрей Бакунович, который воевал в Донбассе и возглавлял снайперскую группу.
Lenta.ru 10:31
Общество
Журналист кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 10:53
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения
Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28