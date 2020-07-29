Энергетика
РИА Новости«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
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Политика
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
РБК 09:34
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Консалтинговая компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
РБК спорт 09:30
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину.
ТАСС 10:37
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста 27 июля в 03:48
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве
Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева купила машину за 20 миллионов рублей
Ивлеева поделилась с подписчиками фотографией машины и призналась, что она мечтала именно об этом автомобиле еще со студенческих времен.
Вокруг ТВ 11:12
Культура
Выставка «Абрау-дюрсо» открылась в Музее декоративного искусства
Посетители смогут узнать факты из истории легендарного винного дома.
Inc-news.ru 11:12
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13