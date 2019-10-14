Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге". Об этом сообщила пресс-служба "Эрцгебирге".

«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Энергетика В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.

Общество Украинского актера избили в Польше Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.