Футбол
Российская газета«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»
Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге". Об этом сообщила пресс-служба "Эрцгебирге".
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Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры
Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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В ЕС назвали условия востребованности американского СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов будет востребован в ЕС в случае его поставки по конкурентным ценам.
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В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
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Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
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ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж
Турецкая армия при поддержке лояльных сил начала наступление на сирийский населенный пункт Манбидж.
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Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
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В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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