Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак»

Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге". Об этом сообщила пресс-служба "Эрцгебирге".
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