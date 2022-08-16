Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского.
"План Эрдогана и Гутерриша ясен — от зерновой сделки к похабному миру. Но зерновая сделка уже обернулась обманом России, никто санкции на экспорт российского зерна отменять не собирается", — заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Согласно сведениям, полученным из надежного источника, Анджелина Джоли направила в ФБР официальное заявление, в котором обвинила Брэда в физическом насилии по отношению к ней и детям и потребовала, чтобы ее бывший муж был арестован.
Пенсионеры смогут купить билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в некоторые города России по фиксированной льготной цене, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.