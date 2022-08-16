Будьте в Плюсе

Эрдоган 18 августа встретится во Львове с Гутерришем и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит с однодневным визитом Львов, где примет участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского.
ТАСС
На встрече планируется обсудить реализацию сделки по вывозу сельхозпродукции из украинских портов и ситуацию на Украине.
ТАСС
"План Эрдогана и Гутерриша ясен — от зерновой сделки к похабному миру. Но зерновая сделка уже обернулась обманом России, никто санкции на экспорт российского зерна отменять не собирается", — заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Pravda.Ru
"В рамках двусторонней встречи с президентом Украины будут всесторонне рассмотрены отношения Турции и Украины, которые носят стратегический характер", - отмечается в релизе.
ТАСС

Подробнее о событии

К ним едет Эрдоган: президент Турции отправился на Украину
Известия17:02
Во Львове 18 августа пройдет встреча Эрдогана, Гутерриша и Зеленского
ИА Красная Весна16 августа в 14:30
«Ъ»: Президент Турции выпускает Львов
NVLвчера в 14:38
Эрдоган едет на Украину: Путину уже слили суть переговоров с Зеленским
Царьградвчера в 07:01
Эрдоган и генсек ООН летят во Львов обсуждать, как навязать РФ «похабный мир»
Pravda.Ruвчера в 01:21
СМИ: Эрдоган отправляется на Украину, чтобы «помирить» Путина и Зеленского
Общественная служба новостейвчера в 16:33
Эрдоган 18 августа встретится во Львове с Гутерришем и Зеленским
ТАСС16 августа в 13:52

Интересное

Выпуск крупного обновления Windows 11 22H2 намечен на 20 сентября 2022 года

Компания Microsoft сама пока ещё ничего не сказала официально о том, когда нам ждать выпуска Windows 11 22H2, сборки, представляющей собой следующее обновления функций.
Umteh.comвчера в 06:39

Андрей Разин: «Нет праха Юры Шатунова в могиле, не захоронен он на Троекуровском кладбище»

Андрей Разин неожиданно объявил, что его похороны были постановкой, а праха музыканта в России нет.
StarHit.ruвчера в 16:52

Россиянин Дубников экстрадирован из Нидерландов в США

Российский гражданин Денис Дубников, которого задержали в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу США, экстрадирован в Штаты.
Газета.Ru18:22

США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине

США и несколько европейских стран направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.
РБК17:21

Журналист WSJ назвал слабостью призывы членов ЕС запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Журналист Уильям Наттрас заявил, что возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который обсуждается странами Европейского союза (ЕС), представляет собой позорную перспективу.
Lenta.ru17:58

Перечислены семь автокомпаний, которые могут уйти из России в 2022 году

Как пишет gazeta.ru, до конца года хватит запасов машин Honda, продажи у которой также сильно упали.
Tvoe-avto.com18:14

Анджелина Джоли потребовала, чтобы Питта арестовали за нападение

Согласно сведениям, полученным из надежного источника, Анджелина Джоли направила в ФБР официальное заявление, в котором обвинила Брэда в физическом насилии по отношению к ней и детям и потребовала, чтобы ее бывший муж был арестован.
7Дней.рувчера в 05:45

В МИД России заявили, что прекращение обстрелов является залогом поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Основным препятствием для визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС являются обстрелы ядерного объекта со стороны Украины.
RT на русском18:09

Посольство России в США потребовало выдать Лаврову визу для выступления в ООН

Посольство России в США потребовало у Белого дома и Госдепартамента выдать министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации визы в Соединенные Штаты.
Коммерсантъвчера в 13:37

«Аэрофлот» ввел пенсионный тариф на рейсы из Москвы, Петербурга и Красноярска

Пенсионеры смогут купить билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в некоторые города России по фиксированной льготной цене, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБКвчера в 06:44