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Эрдоган: Турция и Россия договорились о переходе на торговлю в рублях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи 5 августа, достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях, передает ТАСС.
BFM.ru
Эрдоган заявил, что Турция и Россия подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд.
ТАСС
Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.
Lenta.ru
В нынешнем году, по прогнозам экспертов, товарооборот может вырасти до $50-60 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

Эрдоган заявил о договоренности России и Турции о переходе к торговле в рублях
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