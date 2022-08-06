Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи 5 августа, достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях, передает ТАСС.
1 августа Пристайко заявил, что после развала СССР Россия «предложила всем республикам забыть о долгах» Союза взамен на все его зарубежное имущество, и Украина стала единственной республикой, которая не ратифицировала соглашение.
Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.