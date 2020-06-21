Экономика
REGNUMЭрдоган: Турция может войти в топ-10 крупнейших экономик мира
Анкара, 20 июня 2020, 16:03 — REGNUM В топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
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