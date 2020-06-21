Общество
ИА Красная ВеснаВласти Турции решили использовать виртуальные торговые делегации
Первые виртуальные торговые делегации, посвященные Мексике, Колумбии и Чили, уже прошли 18–19 июня, далее планируется провести новые этапы 24–26 июня и в начале июля. Ожидается, что перевод торговых делегаций на цифровую платформу способствует росту экспорта Турции.
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
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На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
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