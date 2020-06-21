Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВласти Турции решили использовать виртуальные торговые делегации

2 фото
Первые виртуальные торговые делегации, посвященные Мексике, Колумбии и Чили, уже прошли 18–19 июня, далее планируется провести новые этапы 24–26 июня и в начале июля. Ожидается, что перевод торговых делегаций на цифровую платформу способствует росту экспорта Турции.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что в Средиземном море за 8 лет погибли 25 000 беженцев

ИА Красная Весна16:58

Эрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира

Политика Сегодня03:03

Эрдоган заявил о готовности Турции войти в первую десятку мировых экономик

NewInform02:56

Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции

Евразия Dailyвчера в 21:45

Эрдоган: Турция может войти в топ-10 крупнейших экономик мира

REGNUMвчера в 09:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия

Найдены тела двоих погибших после взрыва в жилом доме в Киеве

Известия 06:06
Политика

Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным

Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
50
Космос

Тень от солнечного затмения сфотографировали с МКС

НТВ 16:03
Здоровье

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа инфицированных COVID-19 в регионах страны.
Моя Москва.онлайн 18 июня в 23:45
30
Общество

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
730
Кино

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
356
Общество

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Интерфакс 17:07
860
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
13
Авто

Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5

Новые автомобили 00:37
3
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
551
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
2,8K
Единоборства

Тренер Волкова считает, что российский боец мог нокаутировать Блэйдса

Российский боец Александр Волков мог нокаутировать американца Кертиса Блэйдса в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
ТАСС Спорт 01:02
11
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 02:48
361
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
191
Общество

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
14
Армия и оружие

Турция вооружится сотнями «убийц» российских «Панцирей»

Lenta.ru 17:03
Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
1,7K
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
1
Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

Вести.Ru 14:53
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости 15:57
Армия и оружие

США подготовили военный груз к отправке на Украину

Газета.Ru 16:58
2
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,6K
Технологии

Инженеры завода Sony показали фото с PlayStation 5 в руках

На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
iReactor 15:16
12
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
163
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
8
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
1
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
74
Здоровье

Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови

Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
1
Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное